Видео отзыв

Требуется редактор видео материала Платформы: Instagram и TikTok Задачи: Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет)
Меня зовут, Danil, занимаюсь "Маркетингом" прямо сейчас, работаю над проектом "10 видео отзывов" (формат-сторис) ищу людей, которые, будут участвовать в съёмках.
Что я предлагаю:
1)Простоту и удобство - это легко и занимает всего несколько минут твоего времени
2) Вознаграждение - Я предлагаю тебе $ за каждое видео. Cумма вознаграждения зависит от типа видео. Вознаграждение, oриентировочно от 5-10 $
Как это работает:
1) Вы создаете короткое видео в формате сторис (20-30 сек) о продукте или услуге( текст дадут и помогут в создании видео)
2) Отправляете мне видео на проверку и если всё "Good" я отправляю вам $)
Если тебя заинтересовало предложение и ты хочешь узнать больше, ответь на это сообщение. Благодарю за твоё внимание)
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