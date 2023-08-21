Видео отзыв

Привет)

Меня зовут, Danil, занимаюсь "Маркетингом" прямо сейчас, работаю над проектом "10 видео отзывов" (формат-сторис) ищу людей, которые, будут участвовать в съёмках.

Что я предлагаю:

1)Простоту и удобство - это легко и занимает всего несколько минут твоего времени

2) Вознаграждение - Я предлагаю тебе $ за каждое видео. Cумма вознаграждения зависит от типа видео. Вознаграждение, oриентировочно от 5-10 $

Как это работает:

1) Вы создаете короткое видео в формате сторис (20-30 сек) о продукте или услуге( текст дадут и помогут в создании видео)

2) Отправляете мне видео на проверку и если всё "Good" я отправляю вам $)

Если тебя заинтересовало предложение и ты хочешь узнать больше, ответь на это сообщение. Благодарю за твоё внимание)