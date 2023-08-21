Видео отзыв

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок38 просмотров
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Привет)
Меня зовут, Danil, занимаюсь "Маркетингом" прямо сейчас, работаю над проектом "10 видео отзывов" (формат-сторис) ищу людей, которые, будут участвовать в съёмках.
Что я предлагаю:
1)Простоту и удобство - это легко и занимает всего несколько минут твоего времени
2) Вознаграждение - Я предлагаю тебе $ за каждое видео. Cумма вознаграждения зависит от типа видео. Вознаграждение, oриентировочно от 5-10 $
Как это работает:
1) Вы создаете короткое видео в формате сторис (20-30 сек) о продукте или услуге( текст дадут и помогут в создании видео)
2) Отправляете мне видео на проверку и если всё "Good" я отправляю вам $)
Если тебя заинтересовало предложение и ты хочешь узнать больше, ответь на это сообщение. Благодарю за твоё внимание)

4 месяца назад
Heret11k
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
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