BlackMoonOd

Андрей BlackMoonOd

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтинг

Профессиональный перевод и создание убедительных текстов любого уровня сложности. Эффективные решения для вашего бизнеса, точность и качество гарантированы. Мы не просто переводим, мы создаем контент, который привлекает и убеждает. Опыт, профессионализм и индивидуальный подход – ваш успех в каждом слове.

#3Запись видеоотзывов
#5Тестирование приложений
#11Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#565
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Advocato
Андрей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Новогоднее поздравление клиентов юридической фирмы
Заказ выполнен
guest_16824438492959
2 года в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
год назад
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Запись видеоотзывов
Работа выполнена хорошо и в срок
Быстро, качественно, удобно
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
все нормально
Чітка задача та моментальна виплата. Дуже приємно співпрацювати
Ответный отзыв
AndreyOvtinnikov
Андрей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Unity Asset Store проверка и отзыв
Написание отзывовТестирование приложений
Всё отлично
Четкое описание ТЗ и мгновенная обратная связь. Рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга