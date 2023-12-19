Копирайтинг
Профессиональный перевод и создание убедительных текстов любого уровня сложности. Эффективные решения для вашего бизнеса, точность и качество гарантированы. Мы не просто переводим, мы создаем контент, который привлекает и убеждает. Опыт, профессионализм и индивидуальный подход – ваш успех в каждом слове.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#565
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Портфолио
- BlackMoon14 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Заказ выполнен
$11
10 баллов
год назад
Запись видеоотзывов
Работа выполнена хорошо и в срок
Ответный отзыв
Быстро, качественно, удобно
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
все нормально
Ответный отзыв
Чітка задача та моментальна виплата. Дуже приємно співпрацювати
$5
10 баллов
год назад
Написание отзывовТестирование приложений
Всё отлично
Ответный отзыв
Четкое описание ТЗ и мгновенная обратная связь. Рекомендую
Копирайтинг
2 отзыва
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга