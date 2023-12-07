Новогоднее поздравление клиентов юридической фирмы

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Необходимо подготовить новогоднее поздравление клиентов адвокатского бюро. Клиентами являются преимущественно юридические лица и индивидуальные предприниматели (бизнес).

Необходимо отразить положительные результаты работы (вошли в рейтинг Право300 в категории "крупные арбитражные споры"), накопленный опыт и т.д. и т.п

Образец прошлогоднего поздравления во вложении.

11 дней назад
Андрей
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BlackMoonOd
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