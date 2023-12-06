Написать тексты для компании грузоперевозок

$10
КопирайтингОткрыт28 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужно написать 9 текстов по 2500-3500 знаков на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Сфера деятельности компании - грузоперевозки. Есть имеющиеся текста но они не оптимизированы!

15 дней назад
Гость
15 дней в сервисе
Был
15 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Андрей
23 года
2 дня в сервисе
Был
5 часов назад
7 часов назад
Валерія
20 лет
3 дня в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Матвей
33 года
6 дней в сервисе
Был
2 дня назад
6 дней назад
Василина
19 лет
6 дней в сервисе
Была
6 дней назад
6 дней назад
Аркадий
22 года
7 дней в сервисе
Был
6 дней назад
6 дней назад
Макс
18 лет
6 дней в сервисе
Был
4 дня назад
6 дней назад
Іван
28 лет
8 дней в сервисе
Был
6 дней назад
6 дней назад
Дмитрий
40 лет
8 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Олорато
26 лет
10 дней в сервисе
Была
10 часов назад
10 дней назад
Руслан
16 лет
10 дней в сервисе
Был
2 дня назад
10 дней назад
Денис
18 лет
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Марк
21 год
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
12 дней назад
Сергій
28 лет
17 дней в сервисе
Был
4 дня назад
12 дней назад
Ангелина
24 года
16 дней в сервисе
Была
6 дней назад
12 дней назад
Олег
19 лет
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
12 дней назад
Дарья
23 года
месяц в сервисе
Была
4 дня назад
14 дней назад
Мария
19 лет
14 дней в сервисе
Была
14 дней назад
14 дней назад
Елена
39 лет
9 лет в сервисе
Была
11 часов назад
245 отзывов
14 дней назад
ТОП-5
Копирайтинг
Александр
23 года
14 дней в сервисе
Был
13 дней назад
14 дней назад
Алексей
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
521 отзыв
15 дней назад
#1
Копирайтинг
Иван
26 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 дней назад
15 дней назад
Даниэль
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
22 минуты назад
4 отзыва
15 дней назад
Андрей
44 года
3 месяца в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
Роман
27 лет
15 дней в сервисе
Был
3 дня назад
15 дней назад
Богдан
23 года
19 дней в сервисе
Был
15 дней назад
15 дней назад
Антон
38 лет
месяц в сервисе
Был
4 дня назад
15 дней назад
Ірина
27 лет
месяц в сервисе
Была
4 часа назад
15 дней назад
Сундет
19 лет
16 дней в сервисе
Был
14 дней назад
15 дней назад
  • Похожие заказы

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 дней назад

  • Чат-менеджет

    $210

    Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Питательные маски для лица

    $1

    Ключи в тексте: Питательные маски для лица Питательные маски для лица после 45 Питающие маски для лица Питательные маски для лица купить Маски питательные для лица Обьем знаков ...

    Копирайтинг12 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Написання текстів для блогу та чат боту

    Пропонуємо віддалену роботу з написання текстів для блогу та чат боту Ми працюємо в жіночій тематиці, сфера краси та здоров'я Обов'язки: Вивчення ЦА, її болей та вподобань Складання комунікаційної стратегії ...

    Копирайтинг12 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Ищу райтера с медицинским образованием

    Всем привет! В принципе из заголовка все понятно :) решил попробовать, вдруг такие тут есть :) Просьба, не писать людям которые вообще не имеют отношения к медицине. Я уже много раз ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Поставити оцінку додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати 3 телефони андроїд. Необхідно поставити оцінку 5 зірочок додатку з усіх трьох пристроїв. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 дней назад