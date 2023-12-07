Чат-менеджет

Ключи в тексте: Питательные маски для лица Питательные маски для лица после 45 Питающие маски для лица Питательные маски для лица купить Маски питательные для лица Обьем знаков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)
Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.
Требования к кандидату: Подходит:
студентам, школьникам
мамам в декрете
для удаленной подработки
Условия работы:
Занятость: 2-3 часа
график свободный
Частичная занятость
Зарплата до 19000р
Частичная занятость Зарплата до 19000р
Место работы • Удаленная работа
Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1w0YhJoMRXcvvrRVyWGEI72XO5qIZR5O5NyiqFmp3HHc/edit?usp=sharing
Контакты:
Telegram: @Vera_adminn
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг12 заявокОткрыт16 дней назад
Пропонуємо віддалену роботу з написання текстів для блогу та чат боту Ми працюємо в жіночій тематиці, сфера краси та здоров'я Обов'язки: Вивчення ЦА, її болей та вподобань Складання комунікаційної стратегії ...Копирайтинг12 заявокОткрыт16 дней назад
Всем привет! В принципе из заголовка все понятно :) решил попробовать, вдруг такие тут есть :) Просьба, не писать людям которые вообще не имеют отношения к медицине. Я уже много раз ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 дней назад
- $20
Доброго дня, є готова дипломна робота, але з правками які треба виправити.Копирайтинг27 заявокОткрыт17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати 3 телефони андроїд. Необхідно поставити оцінку 5 зірочок додатку з усіх трьох пристроїв. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати айфон. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен16 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад