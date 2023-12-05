Ищу райтера с медицинским образованием

Доброго дня, є готова дипломна робота, але з правками які треба виправити.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
В принципе из заголовка все понятно :) решил попробовать, вдруг такие тут есть :)
Просьба, не писать людям которые вообще не имеют отношения к медицине. Я уже много раз пробовал делать мед. тексты с обычным копирайтерами, не идет, люди допускают грубые ошибки.
В нашем случае нужно будет писать про стоматологию. Это должны быть реально экспертные тексты, которые максимально глубоко отвечают на вопрос пользователя, а не просто текст ради текста :)
Если сработаемся то буду заказывать регулярно.
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