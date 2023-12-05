Ищу райтера с медицинским образованием

Всем привет!

В принципе из заголовка все понятно :) решил попробовать, вдруг такие тут есть :)

Просьба, не писать людям которые вообще не имеют отношения к медицине. Я уже много раз пробовал делать мед. тексты с обычным копирайтерами, не идет, люди допускают грубые ошибки.

В нашем случае нужно будет писать про стоматологию. Это должны быть реально экспертные тексты, которые максимально глубоко отвечают на вопрос пользователя, а не просто текст ради текста :)

Если сработаемся то буду заказывать регулярно.