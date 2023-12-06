Поставити оцінку додатку

$1
КопирайтингЗавершен6 заявок40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для виконання завдання треба мати 3 телефони андроїд. Необхідно поставити оцінку 5 зірочок додатку з усіх трьох пристроїв. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

17 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
alexkosmos
Олександр 
37 летУкраина
19 дней в сервисе
Был
6 часов назад
17 дней назад
$1
1 день
UAH
Рекомендую до співпраці
Усе чудово