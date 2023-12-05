Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен5 заявок44 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

17 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Anna_86
Анна 
37 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
день назад
17 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
Спасибо! Приятно с Вами работать!