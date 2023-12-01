Короткие описания для 38 умных часов (смарт-часы)

Здравствуйте!

Для сайта нужны описания для 38 умных часов. Размер описаний +-500 символов, предоставлю список что можно писать в описаниях, а что нельзя.

Нужен ответственный и пунктуальный человек, который разбирается в подобной технике и сможет написать хорошие и грамотные описания. Оплата за все 22 USD

Благодарю за внимание.