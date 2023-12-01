Короткие описания для 38 умных часов (смарт-часы)

$22
КопирайтингЗакрыт23 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Для сайта нужны описания для 38 умных часов. Размер описаний +-500 символов, предоставлю список что можно писать в описаниях, а что нельзя.

Нужен ответственный и пунктуальный человек, который разбирается в подобной технике и сможет написать хорошие и грамотные описания. Оплата за все 22 USD

Благодарю за внимание.

19 дней назад
artemspb66
Артем 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
  • Похожие заказы

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    19 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    19 дней назад

  • Копирайтинг с помощью ИИ(chat GPT)

    $30

    Есть сайт на bitrix, нужно наполнить его по схожей структуре как на сайте - https://perm.razgruzchiki.ru/ , нужно будет взять текст, из каждой странице, запросить у chat GPT чтобы он SEO улучшил текста, потом проверить ...

    Копирайтинг28 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    20 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    21 день назад

  • Оператор чата

    $1000

    Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем DS-Agency. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Открыт
    21 день назад