Копирайтинг с помощью ИИ(chat GPT)

Есть сайт на bitrix, нужно наполнить его по схожей структуре как на сайте - https://perm.razgruzchiki.ru/ , нужно будет взять текст, из каждой странице, запросить у chat GPT чтобы он SEO улучшил текста, потом проверить на корректность текста, и добавить на наш сайт вместе с остальной информацией, стоимость предлагайте, рассмотрю новичков