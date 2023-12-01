Копирайтинг с помощью ИИ(chat GPT)

$30
КопирайтингОткрыт28 заявок191 просмотр
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Есть сайт на bitrix, нужно наполнить его по схожей структуре как на сайте - https://perm.razgruzchiki.ru/ , нужно будет взять текст, из каждой странице, запросить у chat GPT чтобы он SEO улучшил текста, потом проверить на корректность текста, и добавить на наш сайт вместе с остальной информацией, стоимость предлагайте, рассмотрю новичков

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