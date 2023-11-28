danil_prog_help

Ищется опытный специалист по SEO-продвижению с минимум одним успешным кейсом. Необходимы навыки работы с различными платформами, включая Bitrix и WordPress. Ожидается качественное продвижение сайтов с использованием различных методов и стратегий.
Я против войны в Украине!
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нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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- $100Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрытгод назад
- $30
Требуется наполнить сайт на платформе Bitrix, используя тексты с аналогичного сайта. Необходимо улучшить SEO-тексты с помощью chat GPT, проверить их корректность и добавить на наш сайт. Рассмотрим предложения по стоимости, в том числе от новичков в копирайтинге.Копирайтинг28 заявокЗакрытгод назад
- $500
Требуется опытный веб-программист для доработки Битрикс24 с точной настройкой CRM. Задачи разнообразные, необходим опыт в работе с данной платформой.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
- $150
Требуется создать сайт на WordPress для акредитации IT компании в срок 7 дней. Возможно использование готовых шаблонов. Необходима проработка контента согласно условиям акредитации. Примеры дизайна и стилистики можно обсудить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытгод назад