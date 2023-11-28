danil_prog_help

Требуется наполнить сайт на платформе Bitrix, используя тексты с аналогичного сайта. Необходимо улучшить SEO-тексты с помощью chat GPT, проверить их корректность и добавить на наш сайт. Рассмотрим предложения по стоимости, в том числе от новичков в копирайтинге.