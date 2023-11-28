danil_prog_help

Данил Тиба danil_prog_help

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей