Создать сайт на wp, для акредитации IT компании

$150
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка27 просмотров
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Нужно в максимально коротки сроки (7дней ) Создать сайт на wp, для акредитации IT компании , можно использовать готовые шаблоные, и наполнить сайт подходящими под условия контеном, условия и т.д можно обсудить в тг

пример до дизайну и стилистики:

https://etm16.ru/

https://totalsystem.ru/activities-it

https://docs.google.com/document/d/1G1CPrn_lzzsD1eXS_h4UF_8rsBRuYguaeFfX0DhKzqI/

25 дней назад
danil_prog_help
Данил Тиба 
23 годаРоссия
25 дней в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
adaptive-service
Арсений Лукин 
51 годРоссия
2 года в сервисе
Был
13 дней назад
25 дней назад
$100
3 дня
Человек обещал сделать, но потом перестал выходить на связь, причем уже на след день.
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