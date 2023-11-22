Добрый день, Нам необходимо реализовать плагин для WordPress который в себе реализовывает определенную функциональность для SEO продвижения сайтов. Плагин будет установлен примерно на 60-80 сайтов. Мы ищем специалиста с ...
Создать сайт на wp, для акредитации IT компании
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Нужно в максимально коротки сроки (7дней ) Создать сайт на wp, для акредитации IT компании , можно использовать готовые шаблоные, и наполнить сайт подходящими под условия контеном, условия и т.д можно обсудить в тг
пример до дизайну и стилистики:
https://totalsystem.ru/activities-it
https://docs.google.com/document/d/1G1CPrn_lzzsD1eXS_h4UF_8rsBRuYguaeFfX0DhKzqI/
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