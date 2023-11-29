Joomla зробити просте завдання

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка107 просмотров
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Не працює форма ємаіл на сайті, треба полагодити.

Joomla
месяц назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ARTkuznyetsov
Олександр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
месяц назад
$10
1 день
UAH
Все зробив швидко на корректно, дякую!
Співпрацею з Сергієм задоволений. Однозначно рекомендую даного замовника!