На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
Добавить возможность быстрого заказа c полями Opencart ocStore 3.0.3.7
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить возможность быстрого заказа c полями(Имя и номер телефона) рядом с кнопкой обычного заказа на сайт интернет магазина( Opencart Версия ocStore 3.0.3.7)
Сайт motory.su
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