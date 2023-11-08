Собрать из нескольких шаблонов один и натянуть на опенкарт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка180 просмотров
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Задача крайне срочная.
есть магазин на опенкарте, с адаптивным шаблоном. https://yalynky.shop/
Есть исходники трех шаблонов лендингов. http://elka.yalynky.shop/ http://gerlyanda.yalynky.shop/ http://paw.yalynky.shop/
Необходимо это счастье натянуть на опенкарт и собрать три шаблона в один и получить в таком виде https://prnt.sc/bPRUd3orWSV9
Более детально ТЗ распишу в личку.
Просьба писать только тех, кто готов приступить к работе в самые сжатые сроки.

месяц назад
khudiev
Руслан 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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