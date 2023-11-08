Собрать из нескольких шаблонов один и натянуть на опенкарт

Задача крайне срочная.

есть магазин на опенкарте, с адаптивным шаблоном. https://yalynky.shop/

Есть исходники трех шаблонов лендингов. http://elka.yalynky.shop/ http://gerlyanda.yalynky.shop/ http://paw.yalynky.shop/

Необходимо это счастье натянуть на опенкарт и собрать три шаблона в один и получить в таком виде https://prnt.sc/bPRUd3orWSV9

Более детально ТЗ распишу в личку.

Просьба писать только тех, кто готов приступить к работе в самые сжатые сроки.