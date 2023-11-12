Требуется специалист по доработки сайта на OpenCart

Интернет магазин https://axxi.ru/



1. Сделать категории и подкатегории в порядке

iPhone

Mac

Watch

iPad

Аксессуары.

Подкатегории сделать в том-же порядке как на re-store.ru.

2. Убрать все лишние категории https://prnt.sc/Q3Xxbx9qp8F-, только техника Apple.

3. Вывести категории https://prnt.sc/PsOQFbrtHQUq , iPhone Mac Watch iPad, убрать производители

4. https://prnt.sc/r3CYeP_tET66 сделать банера с айфоном 15 про макс и ценной, https://prnt.sc/KBiRl50iWZ_h добавить https://axxi.ru/index.php?route=product/product&path=204&product_id=496

5. Сделать разделение ценны на тысячи https://axxi.ru/index.php?route=product/product&path=204&product_id=496

6. Сделать акционные предложения, убрать лишние категории

7. https://prnt.sc/dKWfJoLeHFXy Сделать категории iPhone, Watch, Аксессуары (https://axxi.ru/index.php?route=product/category&path=217) Акции

https://prnt.sc/oZ7OiP9tBIgO Популярные категории, добавить следующие и поставить соотвествующие фотографии:

iPhone

Mac

Watch

iPad

Аксессуары.

8. https://prnt.sc/LJ2MJeEAEPuo Сделать категории

Все категории

Mac

iPhone

Watch

iPad

Аксессуары

Эти категории оставить:

О компании

Расположить все категории в ровном порядке, с подкатегориями

9. https://prnt.sc/f8COtPmDQaZF сделать чтоб цены отображались на товар с пробелом.

10. https://prnt.sc/F-P5r-gaM0Nv сделать банер на Apple iPhone 15 Pro Max (https://axxi.ru/index.php?route=product/product&product_id=222)

11. Все айфоны iPhone 15 Pro Max пернести в категории iPhone 15 Pro Max, из категории iPhone 15 Pro

12. Ценны на товар iPhone 15 и выше взять с сайта https://i-point.ru

13. Добавить категориям https://prnt.sc/nxEVF1RVl0iw фотографии



Документацию темы предоставлю, лучше созвониться чтоб всё обсудить по скайпу или тг