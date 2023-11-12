Требуется специалист по доработки сайта на OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки52 просмотра
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Интернет магазин https://axxi.ru/

1.       Сделать категории и подкатегории в порядке

iPhone

Mac

Watch

iPad

Аксессуары.

Подкатегории сделать в том-же порядке как на re-store.ru.

2.       Убрать все лишние категории https://prnt.sc/Q3Xxbx9qp8F-, только техника Apple.

3.       Вывести категории https://prnt.sc/PsOQFbrtHQUq , iPhone Mac Watch iPad, убрать производители

4.       https://prnt.sc/r3CYeP_tET66 сделать банера с айфоном 15 про макс и ценной, https://prnt.sc/KBiRl50iWZ_h добавить https://axxi.ru/index.php?route=product/product&path=204&product_id=496

5.       Сделать разделение ценны на тысячи https://axxi.ru/index.php?route=product/product&path=204&product_id=496

6.       Сделать акционные предложения, убрать лишние категории

7.       https://prnt.sc/dKWfJoLeHFXy Сделать категории iPhone, Watch, Аксессуары (https://axxi.ru/index.php?route=product/category&path=217) Акции

https://prnt.sc/oZ7OiP9tBIgO Популярные категории, добавить следующие и поставить соотвествующие фотографии:

iPhone

Mac

Watch 

iPad

Аксессуары.

8.       https://prnt.sc/LJ2MJeEAEPuo Сделать категории

Все категории

Mac

iPhone

Watch

iPad

Аксессуары

Эти категории оставить:

О компании

Расположить все категории в ровном порядке, с подкатегориями

9.       https://prnt.sc/f8COtPmDQaZF сделать чтоб цены отображались на товар с пробелом.

10.   https://prnt.sc/F-P5r-gaM0Nv сделать банер на Apple iPhone 15 Pro Max (https://axxi.ru/index.php?route=product/product&product_id=222)

11.   Все айфоны iPhone 15 Pro Max пернести в категории iPhone 15 Pro Max, из категории iPhone 15 Pro

12.   Ценны на товар iPhone 15 и выше взять с сайта https://i-point.ru

13.   Добавить категориям https://prnt.sc/nxEVF1RVl0iw фотографии

Документацию темы предоставлю, лучше созвониться чтоб всё обсудить по скайпу или тг

OpenCart
месяц назад
ivan_petko
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
месяц назад
$50
2 дня
Сделал всё быстро и в срок! Рекомендую исполнителя!
Отличный заказчик!) Четкое ТЗ, своевременная оплата, всем рекомендую к сотрудничеству!)