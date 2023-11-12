Требуется специалист по доработки сайта на OpenCart

Мы ищем опытного фрилансера для создания интернет-магазина цветов, который будет предоставлять нашим клиентам возможность заказа и доставки цветов, букетов, и подарков для различных событий. Магазин должен быть привлекательным, функциональным и удобным в использовании как для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин https://axxi.ru/
1. Сделать категории и подкатегории в порядке
iPhone
Mac
Watch
iPad
Аксессуары.
Подкатегории сделать в том-же порядке как на re-store.ru.
2. Убрать все лишние категории https://prnt.sc/Q3Xxbx9qp8F-, только техника Apple.
3. Вывести категории https://prnt.sc/PsOQFbrtHQUq , iPhone Mac Watch iPad, убрать производители
4. https://prnt.sc/r3CYeP_tET66 сделать банера с айфоном 15 про макс и ценной, https://prnt.sc/KBiRl50iWZ_h добавить https://axxi.ru/index.php?route=product/product&path=204&product_id=496
5. Сделать разделение ценны на тысячи https://axxi.ru/index.php?route=product/product&path=204&product_id=496
6. Сделать акционные предложения, убрать лишние категории
7. https://prnt.sc/dKWfJoLeHFXy Сделать категории iPhone, Watch, Аксессуары (https://axxi.ru/index.php?route=product/category&path=217) Акции
https://prnt.sc/oZ7OiP9tBIgO Популярные категории, добавить следующие и поставить соотвествующие фотографии:
iPhone
Mac
Watch
iPad
Аксессуары.
8. https://prnt.sc/LJ2MJeEAEPuo Сделать категории
Все категории
Mac
iPhone
Watch
iPad
Аксессуары
Эти категории оставить:
О компании
Расположить все категории в ровном порядке, с подкатегориями
9. https://prnt.sc/f8COtPmDQaZF сделать чтоб цены отображались на товар с пробелом.
10. https://prnt.sc/F-P5r-gaM0Nv сделать банер на Apple iPhone 15 Pro Max (https://axxi.ru/index.php?route=product/product&product_id=222)
11. Все айфоны iPhone 15 Pro Max пернести в категории iPhone 15 Pro Max, из категории iPhone 15 Pro
12. Ценны на товар iPhone 15 и выше взять с сайта https://i-point.ru
13. Добавить категориям https://prnt.sc/nxEVF1RVl0iw фотографии
Документацию темы предоставлю, лучше созвониться чтоб всё обсудить по скайпу или тг
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