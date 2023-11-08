Разработка интернет-магазина цветов

$500
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки11 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы ищем опытного фрилансера для создания интернет-магазина цветов, который будет предоставлять нашим клиентам возможность заказа и доставки цветов, букетов, и подарков для различных событий. Магазин должен быть привлекательным, функциональным и удобным в использовании как для клиентов, так и для администраторов.

Задачи:

  1. Дизайн и внешний вид:

    • Создание элегантного и привлекательного дизайна магазина, учитывая тематику цветов и подарков.

    • Разработка логотипа и бренд-идентичности.

  2. Функциональность:

    • Разработка каталога цветов и подарков с возможностью фильтрации и поиска.

    • Создание функционала для заказа и оплаты товаров.

    • Интеграция с платежными системами и доставкой.

    • Учет инвентаря и управление заказами.

    • Добавление функционала отзывов и рейтинга товаров.

    • Подключение функционала регистрации и учетных записей для клиентов.

  3. Удобство использования:

    • Оптимизация магазина для мобильных устройств.

    • Создание удобной навигации и интерфейса для клиентов.

  4. Административная панель:

    • Разработка административной панели для управления продуктами, заказами и клиентами.

    • Добавление возможности добавления и редактирования товаров и их описаний.

  5. SEO и маркетинг:

    • Оптимизация магазина для поисковых систем.

    • Интеграция инструментов маркетинга, таких как рассылка и акции.

Требования:

  • Опыт в разработке интернет-магазинов, предпочтительно в сфере цветов и подарков.

  • Знание основных технологий веб-разработки (HTML, CSS, JavaScript, PHP или других языков программирования).

  • Опыт работы с системами управления контентом (CMS) и платежными системами.

  • Способность работать над проектом в срок и обеспечивать качественную поддержку.

Условия:

  • Оплата проекта обсуждается индивидуально.

  • Гибкий график и возможность удаленной работы.

  • Работа с командой и поддержка заказчика на протяжении всего проекта.

месяц назад
turutura
48 летБразилия
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад