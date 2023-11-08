Разработка интернет-магазина цветов

Здравствуйте! Мне нужна помощь по восстановлению заблокированного eBay аккаунта. Нужно разблокировать eBay аккаунт с MC172, чтобы аккаунт работал и не блокировался снова.
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Мы ищем опытного фрилансера для создания интернет-магазина цветов, который будет предоставлять нашим клиентам возможность заказа и доставки цветов, букетов, и подарков для различных событий. Магазин должен быть привлекательным, функциональным и удобным в использовании как для клиентов, так и для администраторов.
Задачи:
Дизайн и внешний вид:
Создание элегантного и привлекательного дизайна магазина, учитывая тематику цветов и подарков.
Разработка логотипа и бренд-идентичности.
Функциональность:
Разработка каталога цветов и подарков с возможностью фильтрации и поиска.
Создание функционала для заказа и оплаты товаров.
Интеграция с платежными системами и доставкой.
Учет инвентаря и управление заказами.
Добавление функционала отзывов и рейтинга товаров.
Подключение функционала регистрации и учетных записей для клиентов.
Удобство использования:
Оптимизация магазина для мобильных устройств.
Создание удобной навигации и интерфейса для клиентов.
Административная панель:
Разработка административной панели для управления продуктами, заказами и клиентами.
Добавление возможности добавления и редактирования товаров и их описаний.
SEO и маркетинг:
Оптимизация магазина для поисковых систем.
Интеграция инструментов маркетинга, таких как рассылка и акции.
Требования:
Опыт в разработке интернет-магазинов, предпочтительно в сфере цветов и подарков.
Знание основных технологий веб-разработки (HTML, CSS, JavaScript, PHP или других языков программирования).
Опыт работы с системами управления контентом (CMS) и платежными системами.
Способность работать над проектом в срок и обеспечивать качественную поддержку.
Условия:
Оплата проекта обсуждается индивидуально.
Гибкий график и возможность удаленной работы.
Работа с командой и поддержка заказчика на протяжении всего проекта.
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