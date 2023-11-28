Сделать покупку товара через корзину

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки142 просмотра
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Поправить криво натянутый новый дизайн на самописный PHP код магазина, настроить покупку товара через корзину. Добавить в кабинет юзера подготовленные в коде странички. 

2 месяца назад
malikole
47 летУкраина
2 года в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
dzherelo
Виталий 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$360
5 дней
Несмотря на моё сумбурное пояснение в получении положительного результата и при отсутствии нормального ТЗ, Виталий на удивление быстро понял тему не то что заказа, а проекта в целом и сделал больше чем я мог себе предположить. Грамотно и просто отвечает на вопросы и подсказывает доступным языком всё что казалось сложным в моём понимании. Рекомендую к сотрудничеству!
Дружественная коммуникация. Быстрые ответы на вопросы, уточнения. Нацеленность на результат.