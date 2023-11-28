Сделать покупку товара через корзину

Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart: - Реализация микроразметки schema.org - Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой. - Склейка страниц с помощью редиректа - Доработка страниц каталога: добавление ...
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Поправить криво натянутый новый дизайн на самописный PHP код магазина, настроить покупку товара через корзину. Добавить в кабинет юзера подготовленные в коде странички.
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