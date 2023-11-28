Сделать покупку товара через корзину

Несмотря на моё сумбурное пояснение в получении положительного результата и при отсутствии нормального ТЗ, Виталий на удивление быстро понял тему не то что заказа, а проекта в целом и сделал больше чем я мог себе предположить. Грамотно и просто отвечает на вопросы и подсказывает доступным языком всё что казалось сложным в моём понимании. Рекомендую к сотрудничеству!