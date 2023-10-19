Нужен специалист по кастомизации сайта на shopify.

На сайте используется тема - Minion, на ней мне нужно сделать некоторые правки, которые не доступны в базовом функционале темы + установить, настроить приложение.



Задачи вроде мелкие, но их достаточно много и они постоянно появляются.

Вот, некоторые из текущих задач.



Задача 1 - изменить дизайн карточки товара.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=O09qfkbiFGk

Задача 2 - добавление обводки для иконки смены языков (+ в моб версии чуть больше отступ)

Описание задачи: https://www.youtube.com/watch?v=8OGWPmhqRSI

Задача 3 - убрать всплывающее окно по смене языков

Описание задачи: https://www.youtube.com/watch?v=kqFvWerK6gQ

Задача 4 - подключить приложение на сайт:

Ссылка на приложение: https://apps.shopify.com/omniva-shipping-1