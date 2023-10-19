Вітаю. Треба налаштувати потрапляння замовлень з Simpla CMS ver 2.2.1 в keyCRM. Код є. Не можу розібратися чому він не відпрацьовує. Конфлікт smarty і php. Треба людина яка розуміється в Simpla CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по кастомизации сайта на shopify.
На сайте используется тема - Minion, на ней мне нужно сделать некоторые правки, которые не доступны в базовом функционале темы + установить, настроить приложение.
Задачи вроде мелкие, но их достаточно много и они постоянно появляются.
Вот, некоторые из текущих задач.
Задача 1 - изменить дизайн карточки товара.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=O09qfkbiFGk
Задача 2 - добавление обводки для иконки смены языков (+ в моб версии чуть больше отступ)
Описание задачи: https://www.youtube.com/watch?v=8OGWPmhqRSI
Задача 3 - убрать всплывающее окно по смене языков
Описание задачи: https://www.youtube.com/watch?v=kqFvWerK6gQ
Задача 4 - подключить приложение на сайт:
Ссылка на приложение: https://apps.shopify.com/omniva-shipping-1
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