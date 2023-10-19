Битрикс программирование интернет-магазина

Выполняется разработка интернет-магазина на Битрикс с интеграцией системы управления рестораном FastOperator. На сайте нужно настроить всё, что не относится к интеграции FastOperator.

Общее ТЗ на программирование (включая макеты вёрстки): https://docs.google.com/document/d/1Fjr8zwaQJpRwK8wweDLrVLek4-RZiT_pQacGgrQP6hs/ (файл "ProХинкали - ТЗ на программирование.pdf").

Предполагается одновременное программирование двух человек:

1. Общее программирование сайта и функционала интернет-магазина - всё, что не относится к интеграции

2. Интеграция FastOperator

Нужно выполнить работы по п. 1. Соответственно, нужно будет вести работу в сотрудничестве со вторым разработчиком, обсуждать ключевые моменты.