Битрикс программирование интернет-магазина

Необходимо перенести каталог сайта с Opencart в Битрикс: - Фото - Название - SEO URL - Характеристики - Рекомендуемые товары - Артикул - Описание - Цена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполняется разработка интернет-магазина на Битрикс с интеграцией системы управления рестораном FastOperator. На сайте нужно настроить всё, что не относится к интеграции FastOperator.
Общее ТЗ на программирование (включая макеты вёрстки): https://docs.google.com/document/d/1Fjr8zwaQJpRwK8wweDLrVLek4-RZiT_pQacGgrQP6hs/ (файл "ProХинкали - ТЗ на программирование.pdf").
Предполагается одновременное программирование двух человек:
1. Общее программирование сайта и функционала интернет-магазина - всё, что не относится к интеграции
2. Интеграция FastOperator
Нужно выполнить работы по п. 1. Соответственно, нужно будет вести работу в сотрудничестве со вторым разработчиком, обсуждать ключевые моменты.
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