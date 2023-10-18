Перенос каталога с Opencart в Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок158 просмотров
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Необходимо перенести каталог сайта с Opencart в Битрикс:

- Фото 

- Название
- SEO URL

- Характеристики

- Рекомендуемые товары

- Артикул

- Описание

- Цена
 

+ Надо перенести все категории
- Название

- URL
- Родитель (вложенность)

Есть CSV Import/Export - можем выгрузить все в CSV.

OpenCart
2 месяца назад
guest_1697623219792
Беларусь
2 месяца в сервисе
Был
25 дней назад