Перенос каталога с Opencart в Битрикс

У магазина будет уникальный дизайн. Корзина Оформление заказа Прием платежей Интеграция со СДЕКОм Вариации товаров (торговые предложения) Сравнение товаров В личном кабинете история заказов Уведомления покупателя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести каталог сайта с Opencart в Битрикс:
- Фото
- Название
- SEO URL
- Характеристики
- Рекомендуемые товары
- Артикул
- Описание
- Цена
+ Надо перенести все категории
- Название
- URL
- Родитель (вложенность)
Есть CSV Import/Export - можем выгрузить все в CSV.
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