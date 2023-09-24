Создание интернет-магазина, возможно с последующим наполнением

Требуется создать ИМ, на подобии energo-e.ru

Сколько будет стоить сделать подобное?

Ассортимент будет примерно тот же, только меньше.

Какая стоимость за наполнение - создание карточек товара.

Пишите Ваши предложения, с указанием стоимости работы, за разработку (с указанием CMS)? а также стоимости наполнения - после создания проекта.