Натяжка верстка шаблона - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - установка плагинов входящих в шаблон
Создание интернет-магазина, возможно с последующим наполнением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать ИМ, на подобии energo-e.ru
Сколько будет стоить сделать подобное?
Ассортимент будет примерно тот же, только меньше.
Какая стоимость за наполнение - создание карточек товара.
Пишите Ваши предложения, с указанием стоимости работы, за разработку (с указанием CMS)? а также стоимости наполнения - после создания проекта.
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