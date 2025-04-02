Редизайн сайта + подключение функционала интернет магазина

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка5 просмотров

  1. Сделать редизайн согласно ТЗ

  2. Подключить функионал интернет магазина

  3. Экспортировать 1300 товаров с картинками в базу данных

  4. Подключить zednesk и живой чат от zendesk

Дизайн сайтовСоздание интернет-магазинов
месяц назад
guest_1727278337037
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

usbv30
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
$400
1 день
Большое спасибо за работу! Все было сделано в срок и без ошибок
Спасибо за заказ, очень приятно было работать с вами. Жду еще!

Заявки фрилансеров

usbv30
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля