Доделать дизайн проект в фигме для интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Необходим веб-дизайнер с опытом работы с подобными проектами.

Все ТЗ с правками представлено уже на фигме что конкретно нужно сделать, к ознакомлению:

https://www.figma.com/design/BdNHqfrqAPurpNAcbw1bTT/SOCNET-NEW-VERSION-(FOR-STORE)?node-id=0-1&t=jLdC41BlPRgnNPKs-1

FigmaДизайн интернет-магазинов
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