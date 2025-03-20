Требуется разработка веб-дизайна для страниц сайта по уже существующему макету. Необходимо создать страницы загрузки файла, верификации пользователя и редактирования контента, а также добавить кнопки загрузки в хедере и в меню пользователя. Дизайн должен соответствовать общей стилистике сайта. Проект включает создание аналогичных макетов для четырех веб-сайтов.
Дизайнер для интернет-магазина в Figma на Tilda
Ищем дизайнера для создания макета интернет-магазина в Figma. Проект будет перенесен на платформу Tilda. Тематика магазина - уникальные товары для дома. Основная задача - разработать визуальный стиль, который будет уютным и не перегруженным, с акцентом на повышение продаж. Необходимо продумать удобный каталог, карточки товаров и понятный пользовательский путь. Важны грамотные цветовые схемы, корректное использование шрифтов, а также баланс между изображениями и текстом.
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