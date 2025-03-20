Ищем дизайнера для создания макета интернет-магазина в Figma. Проект будет перенесен на платформу Tilda. Тематика магазина - уникальные товары для дома. Основная задача - разработать визуальный стиль, который будет уютным и не перегруженным, с акцентом на повышение продаж. Необходимо продумать удобный каталог, карточки товаров и понятный пользовательский путь. Важны грамотные цветовые схемы, корректное использование шрифтов, а также баланс между изображениями и текстом.