Требуется разработка уникального и современного дизайна для корпоративного сайта. Включает главную страницу, страницу «О нас», страницу услуг и контактную форму. Дизайн должен быть минималистичным, с акцентом на визуальные элементы и использование корпоративных цветов. Срок выполнения - 3 недели. Бюджет - 30,000 - 50,000 рублей. Предпочтительное использование Figma или Adobe XD.
Нужно сделать веб-дизайн нескольких страниц для 4 сайтов
Здравствуйте!
Нужно сделать веб-дизайн страниц сайта. Тематика - адалт! А именно, страницу загрузки файла в несколько экранов-шагов, страница верификации юзера, страница редактирования контента. А так же добавить кнопки загрузки в хедере и в юзер меню. Необходимо чтобы дизайн вписывался в стилистику сайта и использовал общий подход. В принципе в основном тз указано что нужно сделать, сложных моментов нет. Сделать нужно аналогичные макеты для 4 веб сайтов. Пишите ваш тг. С кандидатами свяжемся и обсудим конкретное ТЗ.
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