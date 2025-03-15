Дизайнер для создания сайтов

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Ищу дизайнера на долгосрочное сотрудничество для создания сайтов с опытом работы более 2 лет. Требования: 1. Знание UX / UI дизайна 2. Обязательно уметь создавать сложную анимацию 3. Желательно иметь навык верстки

UI/UXДизайн сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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