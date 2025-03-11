Дизайн-макет страницы

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки9 просмотров

Дизайнера (UX/UI) приглашает организация для реализации дизайн-макета страницы (визуально и стуктурно похожей на мобильное приложение Telegram для Andoroid, экран смартфона) веб-системы трекинга задач организации. Результат работы необходимо предоставить в psd или figma (приоритетно). Сумма оплаты за разработку дизайн-макета страницы 5 000 руб.

FigmaUI/UXДизайн интерфейсов
2 месяца назад
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