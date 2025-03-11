Ищется дизайнер для создания лендинга. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ и кейсы для оценки квалификации. Обязательное наличие портфолио.
Дизайн-макет страницы
Дизайнера (UX/UI) приглашает организация для реализации дизайн-макета страницы (визуально и стуктурно похожей на мобильное приложение Telegram для Andoroid, экран смартфона) веб-системы трекинга задач организации. Результат работы необходимо предоставить в psd или figma (приоритетно). Сумма оплаты за разработку дизайн-макета страницы 5 000 руб.
Заявки фрилансеров
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