Требуется дизайнер для разработки одностраничного сайта на платформе Тильда. Необходим опыт в создании сайтов для продвижения через контекстную рекламу. Рассмотрение портфолио и кейсов обязательно.
Нужен дизайн сделать страниц, думаю легко сделать для дизайнера
Ищу дизайнера для создания 10 страниц для сайта
Привет! Я ищу специалиста в области дизайна страниц для сайта. Задача заключается в том, чтобы разработать 10 страниц, которые будут схожи между собой, но с небольшими различиями. Основные изменения — это заголовки и фоновое оформление для каждой страницы.
Требования:
Дизайн должен быть адаптивным (для мобильных устройств и для компьютеров).
Все страницы должны иметь схожую структуру, только с различием в текстах заголовков и фонов.
Важно, чтобы дизайн был современным и удобным для пользователя.
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