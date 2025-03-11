Нужен дизайн сделать страниц, думаю легко сделать для дизайнера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищу дизайнера для создания 10 страниц для сайта

Привет! Я ищу специалиста в области дизайна страниц для сайта. Задача заключается в том, чтобы разработать 10 страниц, которые будут схожи между собой, но с небольшими различиями. Основные изменения — это заголовки и фоновое оформление для каждой страницы.

Требования:

Дизайн должен быть адаптивным (для мобильных устройств и для компьютеров).

Все страницы должны иметь схожую структуру, только с различием в текстах заголовков и фонов.

Важно, чтобы дизайн был современным и удобным для пользователя.

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