Разработка дизайна Landing page

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок56 просмотров

Необходимо разработать дизайн в Figma для лендинга.

Пример дизайна: CryptoCard

Можете предложить свой вариант на основе шаблона.

Срок: до 2 недель

Основной цвет: #6C96F9

FigmaДизайн лендингов
2 месяца назад
lenarkh
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 месяца назад
$280
7 дней
Escrow
Выполнено в срок, качеством доволен.
Очень приятно было поработать, жду с нетерпением новых проектов:)

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Евгений
 
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