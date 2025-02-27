Дзиайн кейсів та презентацій для сайту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок3 просмотра

Треба задизайнити кейси проектів, з розробки сайтів, упаковки, зовнішньої реклами тощо.
Бюджет обговорюється.

UI/UXДизайн лендинговДизайн рекламных материаловДизайн сайтовСоздание презентаций
2 месяца назад
khalen
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад