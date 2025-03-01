Требуется разработка дизайна приложения-маркетплейса, ориентированного на узкоспециализированную сферу ремонта. Разработчик уже есть, необходим только дизайн. Ожидаются креативные и функциональные решения.
Разработка UX/UI дизайна веб-приложения
Необходимо разработать дизайн для веб-приложения (тематика: Недвижимость) в котором будет следующий функциональный и интерфейсный состав:
-Листинг
-Каталог объекта/проекта/застройщика
-Детальная страница объекта/проекта/застройщика
-Шаринг
-Авторизация
-Упрощенный ЛК
Уже есть wireframes и визуальная концепция главного экрана. А также есть ТЗ, отправлю в рамках дальнейшего отбора.
Ищем специалиста, который хорошо знаком с интерфейсом Листинга, работал с сайтами-каталогами, ecom, умеет адаптировать макеты для передачи в Разработку. Будет преимуществом работы в области Недвижимости.
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