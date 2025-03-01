Разработка UX/UI дизайна веб-приложения

Необходимо разработать дизайн для веб-приложения (тематика: Недвижимость) в котором будет следующий функциональный и интерфейсный состав:

-Листинг

-Каталог объекта/проекта/застройщика

-Детальная страница объекта/проекта/застройщика

-Шаринг

-Авторизация

-Упрощенный ЛК

Уже есть wireframes и визуальная концепция главного экрана. А также есть ТЗ, отправлю в рамках дальнейшего отбора.



Ищем специалиста, который хорошо знаком с интерфейсом Листинга, работал с сайтами-каталогами, ecom, умеет адаптировать макеты для передачи в Разработку. Будет преимуществом работы в области Недвижимости.