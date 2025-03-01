Разработка UX/UI дизайна веб-приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки9 просмотров

Необходимо разработать дизайн для веб-приложения (тематика: Недвижимость) в котором будет следующий функциональный и интерфейсный состав:
-Листинг
-Каталог объекта/проекта/застройщика
-Детальная страница объекта/проекта/застройщика
-Шаринг
-Авторизация
-Упрощенный ЛК
Уже есть wireframes и визуальная концепция главного экрана. А также есть ТЗ, отправлю в рамках дальнейшего отбора.

Ищем специалиста, который хорошо знаком с интерфейсом Листинга, работал с сайтами-каталогами, ecom, умеет адаптировать макеты для передачи в Разработку. Будет преимуществом работы в области Недвижимости.

UI/UXДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
2 месяца назад
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