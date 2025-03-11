Требуется разработка интернет-магазина под ключ для продажи товаров для животных. Структура включает главную страницу, каталог, карточки товаров (до 30 на старте), разделы 'О нас', 'Оплата и доставка', 'Наши партнеры' и 'Контакты'. Необходима интеграция с 1С и функционал онлайн-оплаты без регистрации.