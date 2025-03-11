Требуется разработать сайт для драфтов карточной игры с функционалом создания
Дизайн сайта для небольшого SaaS
Проект: Virtual Staging AI – сервис виртуального стейджинга, который автоматически обставляет пустые комнаты мебелью с помощью искусственного интеллекта.
Цель сайта: Привлечь риэлторов, дизайнеров и девелоперов, продемонстрировать возможности продукта, мотивировать на регистрацию и использование сервиса.
Кол-во страница:
Главных 3 (общая, приложение, пэйвол). И остальные типа sign up / log in по мелочи
Дизайн-референсы по структуре сайта:
https://www.virtualstagingai.app/
https://www.reimaginehome.ai/ai-virtual-staging
Дизайн-референсы по цветам и стилистики:
Основные цвета: Белый, серый, синий или фиолетовый (доверие, технологии, AI)
Требования к дизайну:
Адаптивный дизайн (Desktop, Mobile, Tablet)
Современная, технологичная стилистика
Простота и понятность интерфейса
Фокус на визуальный контент (изображения Before/After)
Призыв к действию (CTA) всегда в зоне видимости
Выходные файлы
Файлы Figma с полной дизайн-системой
Макеты в форматах: Desktop (1440px), Tablet (768px), Mobile (375px)
Готовые assets (кнопки, иконки, шрифты)
Задача дизайнера – создать конверсионный и стильный сайт, который выгодно демонстрирует возможности Virtual Staging AI и мотивирует пользователей на регистрацию.
Ссылка на прототип
https://miro.com/app/board/uXjVIamd-KA=/?share_link_id=438911350850
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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