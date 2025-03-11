Дизайн сайта для небольшого SaaS

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок92 просмотра

Проект: Virtual Staging AI – сервис виртуального стейджинга, который автоматически обставляет пустые комнаты мебелью с помощью искусственного интеллекта.

Цель сайта: Привлечь риэлторов, дизайнеров и девелоперов, продемонстрировать возможности продукта, мотивировать на регистрацию и использование сервиса.

Кол-во страница:

Главных 3 (общая, приложение, пэйвол). И остальные типа sign up / log in по мелочи

Дизайн-референсы по структуре сайта:

https://www.virtualstagingai.app/

https://www.reimaginehome.ai/ai-virtual-staging

Дизайн-референсы по цветам и стилистики:

https://www.runpod.io/

https://pixlr.com/ru/

Основные цвета: Белый, серый, синий или фиолетовый (доверие, технологии, AI)

Требования к дизайну:

Адаптивный дизайн (Desktop, Mobile, Tablet)

Современная, технологичная стилистика

Простота и понятность интерфейса

Фокус на визуальный контент (изображения Before/After)

Призыв к действию (CTA) всегда в зоне видимости

Выходные файлы

Файлы Figma с полной дизайн-системой

Макеты в форматах: Desktop (1440px), Tablet (768px), Mobile (375px)

Готовые assets (кнопки, иконки, шрифты)

Задача дизайнера – создать конверсионный и стильный сайт, который выгодно демонстрирует возможности Virtual Staging AI и мотивирует пользователей на регистрацию.

Ссылка на прототип

https://miro.com/app/board/uXjVIamd-KA=/?share_link_id=438911350850

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн интерфейсовДизайн сайтов
2 месяца назад
vladislavsenko
Влад 
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Был
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Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
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2 месяца назад
$330
10 дней
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Всё было сделано в срок. Качество работы утроило. Коммуникация комфортная. Высокая самостоятельность в работе
Отличный заказчик. Четко и понятное ТЗ. Быстрая обратная связь. Никаких задержек по оплате. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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