Нужно разработать интернет-магазин для продажи товаров для животных. Ориентировочная структура:



- Главная

- Каталог

- Карточка товара (до 30 товаров на старте)

- О нас

- Оплата и доставка

- Наши партнеры (здесь будут логотипы брендов + в перспективе планируем сотрудничать с питомниками)

- Контакты



По функционалу: оплата онлайн, без личного кабинета и регистрации на сайте. Должна быть настроена интеграция с 1С.



CMS на ваше усмотрение.