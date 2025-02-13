Необходимо разработать одностраничный сайт на WordPress для агентства, специализирующегося на OnlyFans. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, отзывах, результатах, часто задаваемых вопросах и контактной информации. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями. Срок разработки — 7 дней.
Сайт
Краткое описание проекта для оформления заказа на разработку сайта
Кто мы?
Мы – MedCare24 GmbH, немецкая компания, занимающаяся:
1. Организацией медицинских стажировок и программ повышения квалификации для врачей в клиниках Германии и Европы.
2. Организацией лечения в Германии и Европе, включая подбор клиники, диагностику, лечение и медицинское сопровождение пациентов.
Что мы хотим?
Нужен современный, профессиональный и удобный мультиязычный сайт, который четко и структурировано представит наши услуги, поможет привлекать новых клиентов и укрепит доверие к компании.
Структура сайта:
1. Главная страница – краткое представление компании, ключевые направления работы, контактные данные.
2. О компании – информация о нашей деятельности, миссии и партнерах.
3. Наши услуги:
• Медицинские стажировки и повышение квалификации – описание программ, направлений обучения, партнерских клиник.
• Организация лечения в Германии и Европе – подбор клиники, диагностика, лечение, медицинское сопровождение.
• Дополнительные услуги – помощь с оформлением документов, сопровождение пациентов, перевод медицинских заключений.
4. Галерея проектов – раздел с фотографиями и кратким описанием реализованных проектов (отчеты о стажировках, лечениях, конференциях и других мероприятиях).
5. Контакты – email, телефон, карта расположения.
Дополнительные элементы на сайте:
• Блок с логотипами наших партнеров в нижней части сайта (футер) в виде изображений клиник, университетов и медицинских организаций.
Каким должен быть сайт?
• Дизайн: современный, строгий, медицинский (чистые цвета – белый, голубой, синий, минимализм).
• Функционал:
• Адаптивность для мобильных устройств.
• Простой и интуитивно понятный интерфейс.
• Галерея с возможностью загружать и обновлять фотографии отчетов.
• Интеграция с соцсетями.
• Удобная система управления контентом (CMS, например, WordPress).
• Мультиязычность – сайт должен поддерживать русский, украинский, английский, немецкий, казахский и узбекский языки.
Технические данные:
• Домен уже зарегистрирован и находится на Strato.de.
• Панель управления хостингом также на Strato.de.
• Все материалы готовы – у нас уже есть все тексты, переводы на все языки, изображения и техническое задание.
Дополнительные пожелания:
• Разработка сайта в кратчайшие сроки.
• Умеренный бюджет, но с сохранением качества.
• Простая админ-панель для редактирования информации.
• SEO-оптимизация для продвижения в поисковиках.
Этот бриф можно использовать при заказе у фрилансера или веб-студии. Если есть еще какие-то пожелания – добавим!
Заявки фрилансеров
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