Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок195 просмотров

Краткое описание проекта для оформления заказа на разработку сайта

Кто мы?

Мы – MedCare24 GmbH, немецкая компания, занимающаяся:

1. Организацией медицинских стажировок и программ повышения квалификации для врачей в клиниках Германии и Европы.

2. Организацией лечения в Германии и Европе, включая подбор клиники, диагностику, лечение и медицинское сопровождение пациентов.

Что мы хотим?

Нужен современный, профессиональный и удобный мультиязычный сайт, который четко и структурировано представит наши услуги, поможет привлекать новых клиентов и укрепит доверие к компании.

Структура сайта:

1. Главная страница – краткое представление компании, ключевые направления работы, контактные данные.

2. О компании – информация о нашей деятельности, миссии и партнерах.

3. Наши услуги:

• Медицинские стажировки и повышение квалификации – описание программ, направлений обучения, партнерских клиник.

• Организация лечения в Германии и Европе – подбор клиники, диагностика, лечение, медицинское сопровождение.

• Дополнительные услуги – помощь с оформлением документов, сопровождение пациентов, перевод медицинских заключений.

4. Галерея проектов – раздел с фотографиями и кратким описанием реализованных проектов (отчеты о стажировках, лечениях, конференциях и других мероприятиях).

5. Контакты – email, телефон, карта расположения.

Дополнительные элементы на сайте:

• Блок с логотипами наших партнеров в нижней части сайта (футер) в виде изображений клиник, университетов и медицинских организаций.

Каким должен быть сайт?

• Дизайн: современный, строгий, медицинский (чистые цвета – белый, голубой, синий, минимализм).

• Функционал:

• Адаптивность для мобильных устройств.

• Простой и интуитивно понятный интерфейс.

• Галерея с возможностью загружать и обновлять фотографии отчетов.

• Интеграция с соцсетями.

• Удобная система управления контентом (CMS, например, WordPress).

• Мультиязычность – сайт должен поддерживать русский, украинский, английский, немецкий, казахский и узбекский языки.

Технические данные:

• Домен уже зарегистрирован и находится на Strato.de.

• Панель управления хостингом также на Strato.de.

• Все материалы готовы – у нас уже есть все тексты, переводы на все языки, изображения и техническое задание.

Дополнительные пожелания:

• Разработка сайта в кратчайшие сроки.

• Умеренный бюджет, но с сохранением качества.

• Простая админ-панель для редактирования информации.

• SEO-оптимизация для продвижения в поисковиках.

Этот бриф можно использовать при заказе у фрилансера или веб-студии. Если есть еще какие-то пожелания – добавим!

WordPressСоздание сайтов
3 месяца назад
guest_1739564068808
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владислав
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
140 отзывов
3 месяца назад
Степан
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
25 дней назад
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Антон
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
23 отзыва
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
130 отзывов
3 месяца назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
8 отзывов
3 месяца назад
Дмитрий
 
36 лет
9 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
5 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 месяца назад
Олена
 
38 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
10 минут назад
66 отзывов(-2)
3 месяца назад
Екатерина
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 отзыва
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Разработать сайт на WordPress

    Необходимо разработать одностраничный сайт на WordPress для агентства, специализирующегося на OnlyFans. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, отзывах, результатах, часто задаваемых вопросах и контактной информации. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями. Срок разработки — 7 дней.

    Создание одностраничных сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать Лендинг

    Разработка лендинга для продажи станций биологической очистки в Ярославле, Кинешме, Иваново и Костроме. Сайт должен включать главный экран, блоки с преимуществами, процесс покупки, калькулятор расчета стоимости и отзывы клиентов. Требуется современный дизайн, адаптивность, SEO-оптимизация и интеграция с CRM. Срок разработки - 10-14 дней, бюджет - 30 000 - 50 000 руб.

    Создание лендинговElementorTildaWordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание лэндинга для компании по архитектуре и девелопменту

    Требуется разработка лэндинга для архитектурной компании Cultura на платформе Tilda. Сайт должен привлекать инвесторов и клиентов, презентовать услуги и проекты. Необходимы форма обратной связи, интеграция с соцсетями, мультиязычность и адаптивный дизайн. Сроки - 3 недели, бюджет обсуждается.

    Дизайн лендинговTilda
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание сайта для помощи пенсионерам

    Требуется разработка сайта для сервиса помощи пенсионерам в Кане. Цель — представить услуги (доставка, перевозка, помощь по дому) и обеспечить удобный интерфейс для пожилых пользователей. Сайт должен включать формы заказа, отзывы клиентов и адаптивный дизайн. Ожидаемый срок разработки — 2–4 недели, бюджет — 200 евро.

    Создание сайтовTildaWordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать одностраничный сайт

    Разработайте одностраничный сайт с формой для ввода номера В/У и анимированной загрузкой данных. Сайт должен включать админ панель для добавления данных, которые отображаются при поиске. Дизайн должен напоминать официальный сайт ГИБДД. Срок выполнения - 3 дня.

    Создание одностраничных сайтов
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт под ключ на WordPress

    $2000

    Требуется разработать клон сайта 11.doramalive.news на WordPress, сохранив все функции и дизайн, кроме личного кабинета. Добавить блок описания дорамы после комментариев и плеер в карточку дорамы. Работа только по договору или безопасной сделке.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать сайт под ключ WordPress, от начала до конца

    $2000

    Требуется разработать клон сайта yummy-anime.ru на платформе WordPress с полным функционалом и дизайном, за исключением личного кабинета. Необходимо добавить блок описания аниме после комментариев. Работа будет выполнена по договору или через безопасную сделку.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание темы на WordpRess под ключ

    $1000

    Требуется создать тему на WordPress под ключ с 5 страницами и функцией смены светлой и темной темы. Верстка подготовлена, но нуждается в доработках. Необходимо обеспечить скорость 95+ по Google Speed для ПК и мобильных устройств. Комментарии и плеер не требуются. Все детали будут предоставлены в личной переписке.

    Доработка сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт

    Требуется разработка простого сайта для благотворительного фонда. Имеется пример, который необходимо использовать в качестве основы для создания. Ожидается качественная реализация с учетом предоставленных материалов и требований.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад