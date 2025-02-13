Краткое описание проекта для оформления заказа на разработку сайта

Кто мы?

Мы – MedCare24 GmbH, немецкая компания, занимающаяся:

1. Организацией медицинских стажировок и программ повышения квалификации для врачей в клиниках Германии и Европы.

2. Организацией лечения в Германии и Европе, включая подбор клиники, диагностику, лечение и медицинское сопровождение пациентов.

Что мы хотим?

Нужен современный, профессиональный и удобный мультиязычный сайт, который четко и структурировано представит наши услуги, поможет привлекать новых клиентов и укрепит доверие к компании.

Структура сайта:

1. Главная страница – краткое представление компании, ключевые направления работы, контактные данные.

2. О компании – информация о нашей деятельности, миссии и партнерах.

3. Наши услуги:

• Медицинские стажировки и повышение квалификации – описание программ, направлений обучения, партнерских клиник.

• Организация лечения в Германии и Европе – подбор клиники, диагностика, лечение, медицинское сопровождение.

• Дополнительные услуги – помощь с оформлением документов, сопровождение пациентов, перевод медицинских заключений.

4. Галерея проектов – раздел с фотографиями и кратким описанием реализованных проектов (отчеты о стажировках, лечениях, конференциях и других мероприятиях).

5. Контакты – email, телефон, карта расположения.

Дополнительные элементы на сайте:

• Блок с логотипами наших партнеров в нижней части сайта (футер) в виде изображений клиник, университетов и медицинских организаций.

Каким должен быть сайт?

• Дизайн: современный, строгий, медицинский (чистые цвета – белый, голубой, синий, минимализм).

• Функционал:

• Адаптивность для мобильных устройств.

• Простой и интуитивно понятный интерфейс.

• Галерея с возможностью загружать и обновлять фотографии отчетов.

• Интеграция с соцсетями.

• Удобная система управления контентом (CMS, например, WordPress).

• Мультиязычность – сайт должен поддерживать русский, украинский, английский, немецкий, казахский и узбекский языки.

Технические данные:

• Домен уже зарегистрирован и находится на Strato.de.

• Панель управления хостингом также на Strato.de.

• Все материалы готовы – у нас уже есть все тексты, переводы на все языки, изображения и техническое задание.

Дополнительные пожелания:

• Разработка сайта в кратчайшие сроки.

• Умеренный бюджет, но с сохранением качества.

• Простая админ-панель для редактирования информации.

• SEO-оптимизация для продвижения в поисковиках.

Этот бриф можно использовать при заказе у фрилансера или веб-студии. Если есть еще какие-то пожелания – добавим!