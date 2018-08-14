Большое спасибо, Антон! Круто было поработать с Вами! Все подробно, терпеливо по полочкам. Рекомендую всем. Не смотря на мою не доработку тех задания. Антон помог разобраться со всеми аспектами. Так что я получи больше даже чем сам понимал!