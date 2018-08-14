Сайт компании # Сайт-визитка # Интернет-Магазин # Landing Page # Логотип # Баннер # Под ключ
Сайт компании # Сайт-визитка # Интернет-Магазин # Landing Page # Логотип # Баннер # Под ключ
JavaScript # React / Redux # NextJs # Directus # Vercel
PHP # MySQL # Yii2
HTML # CSS # SCSS # # Tailwind CSS # Bootstrap
Wordpress # Joomla! # OpenCart # Shopify # Bitrix
Figma # Photoshop
Демократический подход. Современные решения.
Люблю работать по принципу Win -Win. Мы сможем договориться.
>> telegram: @Sheff48
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Всё отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Легок в работе, приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
$250
10 баллов
2 года назад
Абсолютно адекватный исполнитель!!! Очень сообразительный, думающий и рациональный парень. Я рад сотрудничеству!!
Ответный отзыв
Константин как заказчик - четкий и последовательный, приятный как человек. Рекомендую к сотрудничеству!
$200
10 баллов
5 лет назад
Все на профессиональном уровне , Рекомендую
Ответный отзыв
Павел очень ответственный заказчик. Знает чего хочет. Сотрудничать приятно и легко. Спасибо за доверие. Рекомендую!
$300
10 баллов
5 лет назад
Все отлично , все сделано качественно и в сроки . Внимание к клиенту и профессионализм Антона в процессе исполнения заказа приятно радует.
Ответный отзыв
Сергей ответственный заказчик. Работать легко и приятно. Спасибо за доверие. Рекомендую к сотрудничеству!
$80
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо, Антон! Круто было поработать с Вами! Все подробно, терпеливо по полочкам. Рекомендую всем. Не смотря на мою не доработку тех задания. Антон помог разобраться со всеми аспектами. Так что я получи больше даже чем сам понимал!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно и с удовольствием. Спасибо за доверие. Рекомендую к сотрудничеству!
Сайты «под ключ»
12 отзывов
от $100
от 7 дней
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6 отзывов
$15/час
от $15
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3 отзыва
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1 отзыв
от $150
от 7 дней
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нет отзывов
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нет рейтинга