sheff_48

Антон sheff_48

 
32 годаУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Сайт компании # Сайт-визитка # Интернет-Магазин # Landing Page # Логотип # Баннер # Под ключ

Сайт компании # Сайт-визитка # Интернет-Магазин # Landing Page # Логотип # Баннер # Под ключ

JavaScript # React / Redux # NextJs # Directus # Vercel

PHP # MySQL # Yii2

HTML # CSS # SCSS # # Tailwind CSS # Bootstrap

Wordpress # Joomla! # OpenCart # Shopify # Bitrix

Figma # Photoshop

Демократический подход. Современные решения.

Люблю работать по принципу Win -Win. Мы сможем договориться.

>> telegram: @Sheff48

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapFigmaБитриксYiiShopifySCSSPhotoshopNext.jsСайт-визиткаReact.jsRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Скопировать сайт на другой домен
Всё отлично, рекомендую.
Отличный заказчик. Легок в работе, приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$250
10 баллов
2 года назад
Создание лейдинга
Абсолютно адекватный исполнитель!!! Очень сообразительный, думающий и рациональный парень. Я рад сотрудничеству!!
Константин как заказчик - четкий и последовательный, приятный как человек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dom3374
Павел 
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Сделать аналогичный сайт
Все на профессиональном уровне , Рекомендую
Павел очень ответственный заказчик. Знает чего хочет. Сотрудничать приятно и легко. Спасибо за доверие. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sergii8Z
58 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Рекламный сайт
Все отлично , все сделано качественно и в сроки . Внимание к клиенту и профессионализм Антона в процессе исполнения заказа приятно радует.
Сергей ответственный заказчик. Работать легко и приятно. Спасибо за доверие. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Aidyn
40 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Настройть сайт на joomla
Большое спасибо, Антон! Круто было поработать с Вами! Все подробно, терпеливо по полочкам. Рекомендую всем. Не смотря на мою не доработку тех задания. Антон помог разобраться со всеми аспектами. Так что я получи больше даже чем сам понимал!
Сотрудничество прошло успешно и с удовольствием. Спасибо за доверие. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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