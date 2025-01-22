Проектировочная компания в Эстонии

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3 месяца назад
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Цель клиента:
Создать многостраничный сайт, который эффективно представляет услуги компании для русскоязычной и эстонскоязычной аудитории, акцентируя внимание на профессионализме и уникальности предложений.

Выполненные задачи:

  • Был проведен анализ конкурентов и целевой аудитории. Изучено поведение потенциальных клиентов, составлены портреты по методу персон, а также выявлены их потребности и мотивации с помощью подхода Jobs to Be Done (JTBD).

  • На основе исследования позиционирования компании и анализа предоставленных услуг была разработана продающая структура сайта и написаны понятные и клиентоориентированные тексты.

  • Разработан прототип и мудборд, а также создан уникальный и привлекательный дизайн, включающий версии для десктопа и мобильных устройств.

  • Осуществлен контроль верстки, чтобы убедиться в корректном переносе дизайна и его работоспособности на всех устройствах.

Результат:
Создан современный, функциональный и эстетичный сайт, который точно отражает ценности компании и эффективно взаимодействует с разными языковыми группами.