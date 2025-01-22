Проектировочная компания в Эстонии

Цель клиента:
Создать многостраничный сайт, который эффективно представляет услуги компании для русскоязычной и эстонскоязычной аудитории, акцентируя внимание на профессионализме и уникальности предложений.
Выполненные задачи:
Был проведен анализ конкурентов и целевой аудитории. Изучено поведение потенциальных клиентов, составлены портреты по методу персон, а также выявлены их потребности и мотивации с помощью подхода Jobs to Be Done (JTBD).
На основе исследования позиционирования компании и анализа предоставленных услуг была разработана продающая структура сайта и написаны понятные и клиентоориентированные тексты.
Разработан прототип и мудборд, а также создан уникальный и привлекательный дизайн, включающий версии для десктопа и мобильных устройств.
Осуществлен контроль верстки, чтобы убедиться в корректном переносе дизайна и его работоспособности на всех устройствах.
Результат:
Создан современный, функциональный и эстетичный сайт, который точно отражает ценности компании и эффективно взаимодействует с разными языковыми группами.