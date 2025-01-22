Детейлинг центр в Эстонии

Цель клиента:

Создать стильный и функциональный лендинг на трех языках, который отразит ключевые ценности команды: обеспечение безопасности, надежности и экономии времени клиентов.

Выполненные задачи:

Проведены интервью с представителями целевой аудитории и выполнен анализ рынка в Таллине, а также в столицах соседних стран.

Разработаны прототипы страниц и написаны тексты, четко передающие ценности и услуги команды.

Подготовлены мудборды и референсы для дизайна, после чего выполнена отрисовка макетов.

Сайт реализован на платформе WordPress с добавлением эффектных анимаций для улучшения пользовательского опыта.

Реализована функция построения маршрута до центра детайлинга непосредственно с сайта через популярные картографические приложения.