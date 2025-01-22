Детейлинг центр в Эстонии

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3 месяца назад
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Цель клиента:
Создать стильный и функциональный лендинг на трех языках, который отразит ключевые ценности команды: обеспечение безопасности, надежности и экономии времени клиентов.

Выполненные задачи:

  • Проведены интервью с представителями целевой аудитории и выполнен анализ рынка в Таллине, а также в столицах соседних стран.

  • Разработаны прототипы страниц и написаны тексты, четко передающие ценности и услуги команды.

  • Подготовлены мудборды и референсы для дизайна, после чего выполнена отрисовка макетов.

  • Сайт реализован на платформе WordPress с добавлением эффектных анимаций для улучшения пользовательского опыта.

  • Реализована функция построения маршрута до центра детайлинга непосредственно с сайта через популярные картографические приложения.

  • Выполнена базовая SEO-оптимизация, интегрирована система аналитики Google Analytics для отслеживания трафика, а также настроена дополнительная защита от хакерских атак.

Результат:
Лендинг эффективно демонстрирует профессионализм команды, привлекает внимание клиентов и, благодаря многоязычной версии, охватывает международную аудиторию.