Детейлинг центр в Эстонии

Цель клиента:
Создать стильный и функциональный лендинг на трех языках, который отразит ключевые ценности команды: обеспечение безопасности, надежности и экономии времени клиентов.
Выполненные задачи:
Проведены интервью с представителями целевой аудитории и выполнен анализ рынка в Таллине, а также в столицах соседних стран.
Разработаны прототипы страниц и написаны тексты, четко передающие ценности и услуги команды.
Подготовлены мудборды и референсы для дизайна, после чего выполнена отрисовка макетов.
Сайт реализован на платформе WordPress с добавлением эффектных анимаций для улучшения пользовательского опыта.
Реализована функция построения маршрута до центра детайлинга непосредственно с сайта через популярные картографические приложения.
Выполнена базовая SEO-оптимизация, интегрирована система аналитики Google Analytics для отслеживания трафика, а также настроена дополнительная защита от хакерских атак.
Результат:
Лендинг эффективно демонстрирует профессионализм команды, привлекает внимание клиентов и, благодаря многоязычной версии, охватывает международную аудиторию.