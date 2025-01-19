Сервисный центр в США

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3 месяца назад
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Цель клиента:
Создать современный и удобный сайт, который поможет новому сервисному центру привлекать клиентов, демонстрировать услуги и усиливать свое присутствие на рынке.

Выполненные задачи:

  • Проведен анализ конкурентов по США для выявления лучших решений и уникальных предложений.

  • Разработана оптимальная структура сайта и посадочных страниц для удобной навигации и повышения конверсии.

  • Согласована структура и создан мудборд для утверждения стилистики дизайна.

  • Отрисован дизайн всех страниц сайта, включая версии для десктопа и мобильных устройств.

  • Подготовлен UI-кит для упрощения дальнейшей разработки и поддержания визуальной консистентности.

  • Выполнена подготовка всех макетов для передачи разработчику.

Результат:
Создан стильный и функциональный сайт, полностью соответствующий запросам клиента. Проект обеспечивает удобство для пользователей, помогает выделиться на фоне конкурентов и эффективно представляет услуги сервисного центра.