Сервисный центр в США

Цель клиента:

Создать современный и удобный сайт, который поможет новому сервисному центру привлекать клиентов, демонстрировать услуги и усиливать свое присутствие на рынке.

Выполненные задачи:

Проведен анализ конкурентов по США для выявления лучших решений и уникальных предложений.

Разработана оптимальная структура сайта и посадочных страниц для удобной навигации и повышения конверсии.

Согласована структура и создан мудборд для утверждения стилистики дизайна.

Отрисован дизайн всех страниц сайта, включая версии для десктопа и мобильных устройств.

Подготовлен UI-кит для упрощения дальнейшей разработки и поддержания визуальной консистентности.

Выполнена подготовка всех макетов для передачи разработчику.

Результат:

Создан стильный и функциональный сайт, полностью соответствующий запросам клиента. Проект обеспечивает удобство для пользователей, помогает выделиться на фоне конкурентов и эффективно представляет услуги сервисного центра.