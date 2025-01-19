Сервисный центр в США

Цель клиента:
Создать современный и удобный сайт, который поможет новому сервисному центру привлекать клиентов, демонстрировать услуги и усиливать свое присутствие на рынке.
Выполненные задачи:
Проведен анализ конкурентов по США для выявления лучших решений и уникальных предложений.
Разработана оптимальная структура сайта и посадочных страниц для удобной навигации и повышения конверсии.
Согласована структура и создан мудборд для утверждения стилистики дизайна.
Отрисован дизайн всех страниц сайта, включая версии для десктопа и мобильных устройств.
Подготовлен UI-кит для упрощения дальнейшей разработки и поддержания визуальной консистентности.
Выполнена подготовка всех макетов для передачи разработчику.
Результат:
Создан стильный и функциональный сайт, полностью соответствующий запросам клиента. Проект обеспечивает удобство для пользователей, помогает выделиться на фоне конкурентов и эффективно представляет услуги сервисного центра.