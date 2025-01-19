Интернет-магазин штанов ручной работы, Тайланд

Проект: Разработка интернет-магазина для бренда, специализирующегося на штанах на запах ручной работы. Производство изделий — Тайланд.
Задачи:
Создать дизайн, подчеркивающий экологичность материалов и ручное изготовление каждого изделия.
Учесть небольшой каталог продукции без необходимости деления на категории и подкатегории.
Передать через стилистику естественность и натуральность бренда с использованием оригинальных фото- и видеоматериалов заказчика.
Решение:
Разработан минималистичный дизайн с акцентом на природные цвета и текстуры, которые отражают философию бренда.
Простая и интуитивно понятная структура сайта, позволяющая фокусироваться на продукции без отвлекающих элементов.
Оптимизация под мобильные устройства (отдельные макеты под телефоны и планшеты).
Результат: Стильный и функциональный интернет-магазин, который подчеркивает ценности бренда и вызывает доверие у покупателей.