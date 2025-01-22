Стоматологическая клиника в Германии

Цель клиента:

Обновить существующий сайт и создать современный ресурс, вызывающий доверие и подчеркивающий профессионализм врачей.

Выполненные задачи:

Проведен анализ целевой аудитории и рынка стоматологических услуг в Гамбурге.

Сформированы профили целевой аудитории, подготовлено техническое задание и прототип.

Написаны тексты, учитывающие особенности восприятия немецкоязычной аудитории, с акцентом на профессионализм и комфорт.

Разработана концепция дизайна с использованием чистых и аккуратных линий, без лишних элементов.

Реализован сайт на WordPress с добавлением анимаций для улучшения пользовательского опыта. Оптимизирован код для обеспечения высокой скорости загрузки страниц.

Выполнены базовые SEO-настройки, подключена аналитика для отслеживания поведения пользователей.

Результат:

Создан стильный, функциональный и быстрый сайт, который точно передает ценности клиники. Чистый и лаконичный дизайн обеспечивает удобство для посетителей и усиливает доверие к врачам.