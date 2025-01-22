Стоматологическая клиника в Германии

Добавлена
3 месяца назад
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Цель клиента:
Обновить существующий сайт и создать современный ресурс, вызывающий доверие и подчеркивающий профессионализм врачей.

Выполненные задачи:

  • Проведен анализ целевой аудитории и рынка стоматологических услуг в Гамбурге.

  • Сформированы профили целевой аудитории, подготовлено техническое задание и прототип.

  • Написаны тексты, учитывающие особенности восприятия немецкоязычной аудитории, с акцентом на профессионализм и комфорт.

  • Разработана концепция дизайна с использованием чистых и аккуратных линий, без лишних элементов.

  • Реализован сайт на WordPress с добавлением анимаций для улучшения пользовательского опыта. Оптимизирован код для обеспечения высокой скорости загрузки страниц.

  • Выполнены базовые SEO-настройки, подключена аналитика для отслеживания поведения пользователей.

Результат:
Создан стильный, функциональный и быстрый сайт, который точно передает ценности клиники. Чистый и лаконичный дизайн обеспечивает удобство для посетителей и усиливает доверие к врачам.