Требуется разработка одностраничного сайта-лендинга «под ключ». Уточняются пример сайта, пожелания по дизайну, функциональные элементы, а также предоставление контента и помощь с хостингом. Необходимы детали для понимания структуры и функционала проекта.
Создание сайта для драфтов
Нужно создать сайт для драфтов для карточной игры.
Должна быть возможность создавать "комнаты" после чего создавались бы 3 ссылки: для 2 игроков и зрителей. При создании можно указать ники игроков, время на ход и тип драфтов.
При переходе по ссылки должна быть странница похожая на прикрепленную ниже. По бокам должны быть ники и таймера игроков. Ниже баны и пики игроков. Ниже всего этого должен быть список всех персонажей по элементам и их иконки, после бана/пика персонаж должен убираться из списка. Список всех иконок предоставлю.
Вроде бы написал всё, если упустил что-то, то отвечу на ваш вопрос.
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