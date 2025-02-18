Создание сайта для драфтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка12 просмотров

Нужно создать сайт для драфтов для карточной игры.

Должна быть возможность создавать "комнаты" после чего создавались бы 3 ссылки: для 2 игроков и зрителей. При создании можно указать ники игроков, время на ход и тип драфтов.

При переходе по ссылки должна быть странница похожая на прикрепленную ниже. По бокам должны быть ники и таймера игроков. Ниже баны и пики игроков. Ниже всего этого должен быть список всех персонажей по элементам и их иконки, после бана/пика персонаж должен убираться из списка. Список всех иконок предоставлю.

Вроде бы написал всё, если упустил что-то, то отвечу на ваш вопрос.

Создание сайтов
2 месяца назад
guest_1740554118828
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад