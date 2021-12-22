Kaston_studio

Антон Касьянов Kaston_studio

 
29 летУкраина/Каменское
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Качество и продуктивность, четкое соблюдение сроков и обратная связь всегда у вас есть от меня

Создаю сайты, визитки, билборды, 3д картинки и персонажи для игр. Работаю на графическом планшете. Мой любимый цвет, его нет ведь все цвета красочны и я умею сочетать все цвета и знаю как применять в бизнесе цвет и привлечение клиента. Если вы хотите подробнее узнать про меня я буду рад с вами пообщаться в ЛС, спасибо и хорошего дня.

Сайт-визиткаПерсонажи для игры
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей