Kaston_studio

Качество и продуктивность, четкое соблюдение сроков и обратная связь всегда у вас есть от меня

Создаю сайты, визитки, билборды, 3д картинки и персонажи для игр. Работаю на графическом планшете. Мой любимый цвет, его нет ведь все цвета красочны и я умею сочетать все цвета и знаю как применять в бизнесе цвет и привлечение клиента. Если вы хотите подробнее узнать про меня я буду рад с вами пообщаться в ЛС, спасибо и хорошего дня.