Kaston_studio

$35
1) Создание темы на вп с наших ПСД 2) Настроить плагин с языковой панелью 3) Настроить порт на 3 кнопки оплаты для LiqPay
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Создаю сайты, визитки, билборды, 3д картинки и персонажи для игр. Работаю на графическом планшете. Мой любимый цвет, его нет ведь все цвета красочны и я умею сочетать все цвета и знаю как применять в бизнесе цвет и привлечение клиента. Если вы хотите подробнее узнать про меня я буду рад с вами пообщаться в ЛС, спасибо и хорошего дня.
1) Создание темы на вп с наших ПСД 2) Настроить плагин с языковой панелью 3) Настроить порт на 3 кнопки оплаты для LiqPay