Разработать дизайн приложения-маркетплейса

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Завершен7 заявок48 просмотров

Нужно разработать дизайн приложения-маркетплейса. Это будет узкоспециализированный маркетплейс в сфере ремонта. Разработчик у нас есть, только дизайн требуется

Дизайн мобильных приложений
2 месяца назад
guest_1740832084400
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alfateam_kz
Александр 
46 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
$1000
21 день
Сделали красивый дизайн приложения с учетом наших пожеланий. Продолжим теперь работу по разработке. Магзум, Жандос и конечно же Артур молодцы))
Позитивный заказчик, приятно было работать с ним

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