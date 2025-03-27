Создайте современный адаптивный дизайн сайта для сервиса Virtual Staging AI, который привлекает риэлторов и дизайнеров. Проект включает 3 главные страницы и необходимые страницы для регистрации. Дизайн должен быть современным, с акцентом на визуальный контент и призывом к действию. Выходные файлы: Figma с полной дизайн-системой и макеты для Desktop, Tablet и Mobile.