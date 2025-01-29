Приложение под iOS "Don't Touch"

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3 месяца назад
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Мобильное приложение "Don't Touch My Phone"

Разработка UI/UX-дизайна для приложения, которое защищает смартфон от кражи или несанкционированного использования. Приложение использует детекцию движения, извлекает фото злоумышленника и воспроизводит звуковые сигналы при попытке доступа.

Что сделано:
🔹 Минималистичный и интуитивный интерфейс
🔹 Система активации защиты с разными режимами
🔹 Гибкие настройки оповещений и звуковых сигналов
🔹 Экран с фотографиями попыток несанкционированного доступа

Проект направлен на обеспечение безопасности пользователей с удобным и современным дизайном.