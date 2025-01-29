Приложение под iOS "Don't Touch"

Мобильное приложение "Don't Touch My Phone"



Разработка UI/UX-дизайна для приложения, которое защищает смартфон от кражи или несанкционированного использования. Приложение использует детекцию движения, извлекает фото злоумышленника и воспроизводит звуковые сигналы при попытке доступа.



Что сделано:

🔹 Минималистичный и интуитивный интерфейс

🔹 Система активации защиты с разными режимами

🔹 Гибкие настройки оповещений и звуковых сигналов

🔹 Экран с фотографиями попыток несанкционированного доступа



Проект направлен на обеспечение безопасности пользователей с удобным и современным дизайном.