Исходная ситуация и цель работы:

Есть спроектированный в Figma и разработанный на конструкторе (ERPNext/Frappe) сайт https://dvoridom.ru/, для которого необходимо доработать два раздела на основной странице Акции (дизайн карточек акции и изображений для них) и разработать дизайн для индивидуальных страниц акций с учетом 2-х видов акций и разного количества товаров на них в соответствии с брифом.

Цель доработок - сделать универсальный дизайн основной страницы Акции и индивид. страниц по каждой акции, чтобы на основе этих макетов шаблонизировать эти страницы конструкторе.

Ожидаемые результаты: