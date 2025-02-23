Доработать дизайн акционных страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Исходная ситуация и цель работы:

Есть спроектированный в Figma и разработанный на конструкторе (ERPNext/Frappe) сайт https://dvoridom.ru/, для которого необходимо доработать два раздела на основной странице Акции (дизайн карточек акции и изображений для них) и разработать дизайн для индивидуальных страниц акций с учетом 2-х видов акций и разного количества товаров на них в соответствии с брифом.

Цель доработок - сделать универсальный дизайн основной страницы Акции и индивид. страниц по каждой акции, чтобы на основе этих макетов шаблонизировать эти страницы конструкторе.

Ожидаемые результаты:

  1. Доработанный дизайн макета основной страницы Акции (для 2-х разделов) в Figma согласно брифу с разработанными акционными изображениями (10 шт).

  2. Разработанный дизайн индивидуальной страницы акции для 2-х видов акции в соответствии с брифом и адпатированные для этих страниц акционные изображения из п.1. В начале необходимо передать на согласование макет по одному любому виду акции, чтобы согласовать подход к дизайну.

  3. Дизайн страниц и акционных изображений должен быть создан на основе текущего фирменного стиля и сайта компании, также макеты страниц должны быть адаптированы под мобильную версию в соответствии с брифом.

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн карточекДизайн сайтов
2 месяца назад
pavlina113
Алина 
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