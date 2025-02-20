Дизайн сайта обьявлений

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Закрыт1 заявка8 просмотров

Дизайн для сайта обьявлений:
- Светлый дизайн
- Минималистичный
- Для моб и десктопа

Какие нужны страницы:
Главная, Просмотр обьявления, Добавление нового обьявления, профиль пользователя, добавление отзыва\комментария к объявлению.

Прикрепляйте примеры работ, портфолио. Если вы перерабатываете бесплатные шаблоны с стоков - не сработаемся. Дизайн нужен еще вчера, я не реселлер, сайт для себя.

Дизайн сайтов
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chezzcode
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