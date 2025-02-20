Дизайн для сайта обьявлений:

- Светлый дизайн

- Минималистичный

- Для моб и десктопа



Какие нужны страницы:

Главная, Просмотр обьявления, Добавление нового обьявления, профиль пользователя, добавление отзыва\комментария к объявлению.



Прикрепляйте примеры работ, портфолио. Если вы перерабатываете бесплатные шаблоны с стоков - не сработаемся. Дизайн нужен еще вчера, я не реселлер, сайт для себя.