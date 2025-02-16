UI/UX дизайнер для финансового трекера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок12 просмотров

Требуется UI/UX дизайнер для разработки дизайна финансового трекера. Проект находится на стадии активной разработки, концепт и виденье основных функций проработаны.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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