Сделать одну страничку.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок70 просмотров

Доброго дня, нужно сделать одну страничку, выдумывать не чего не надо, все картинки дам покажу и расскажу, просто собрать в фигме и все. Никаких адаптивов не чего делать не надо

FigmaДизайн сайтов
3 месяца назад
Sou84
41 год
10 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранные исполнители

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 месяца назад
$15
1 день
Работа выполнена на 5 баллов, быстро четко профессионально! Рекомендую.
Отличный заказчик! Оперативно отвечает на сообщения и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
6 дней назад
3 месяца назад
$15
2 дня
Все отлично, работа выполнена в сроки.
Работает без предоплаты, смогли договориться, в целом всё нормально.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
30 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
6 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анна
 
40 лет
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Была
19 часов назад
447 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
37 лет
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Был
15 часов назад
180 отзывов
3 месяца назад
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Дизайн сайтов
Владимир
 
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3 месяца в сервисе
Был
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Был
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3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Олександр
 
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Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 месяца назад
anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
6 дней назад
3 месяца назад
Лучший веб-дизайнер апреля
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
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