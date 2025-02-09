Требуется обновить дизайн сайта, сделать адаптивную главную страницу и несколько вариантов для остальных страниц. Вдохновение берется с аналогичного проекта. Сайт должен быть выполнен в белом, графитовом и алом цветах. Также необходим высококлассный визуализатор архитектуры для переработки графических материалов.
Дизайн главной страницы портала по недвижимости
Нужно сделать дизайн главной страницы портала по недвижимости, что то похожее по функционалу на prian.ru, luxuryestate.com, kyero.com, realting.com
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